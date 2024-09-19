مذكرة تفاهم لتصنيع ذخائر خاصة لبطولة الإمارات للرماية



أبوظبي (وام)

وقع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وشركة «لهب» للأنظمة الدفاعية إحدى الشركات الرائدة في قطاع تصنيع الذخائر التابعة لمجموعة «إيدج» مذكرة تفاهم لتصنيع وتوحيد ذخائر خاصة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وفقاً لمعايير ومواصفات البطولات الدولية.

حضر توقيع المذكرة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، فيما وقعها عامر بخيت النوه المنهالي مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وصالح أحمد المنصوري، مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات في شركة «لهب».

وأعرب محمد سهيل النيادي، عن تقديره وامتنانه لشركة «لهب» على هذا التعاون الذي يهدف إلى دعم نمو الصناعات الوطنية من خلال التصنيع المحلي وتوفير الذخائر للمشاركين في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

وأكد النيادي أن هذا التعاون يصب في مصلحة جميع الرماة، عبر رفع قدرتهم على الرماية، لتحقيق أعلى النتائج، في إطار خطة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، من خلال تشجيع المبادرات التي تساهم في نشر رياضة الرماية وممارستها، من خلال أنديتها المرخصة وفقاً لمعايير الأمن والسلامة التي تتطلّبها هذه الرياضة.

من جانبه، أعرب عامر بخيت النوه المنهالي عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم في تحقيق الأهداف التي تسعى بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة إلى تحقيقها وفي مقدمتها الوصول بالرماة إلى تحقيق أرقام قياسية لرفع علم الدولة في الساحات الدولية.

بدوره أعرب صالح أحمد المنصوري عن فخر الشركة بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، لتوفير ذخائر تتميز بأعلى معايير الدقة والأمان الخاصة بذخيرة بندقية 223 ومسدس 9 ملم، قبل بدء بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة وفقاً للمعايير الدولية.

وقال إن شركة «لهب» تفخر بهذا التعاون على الصعيد الوطني الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المنتج المحلي إلى جانب توفير أجود أنواع الذخائر لهذه البطولة، وأكد حرصها على المشاركة المجتمعية الإيجابية من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية، لاسيما مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بهدف دعم المبادرات التي يقُدمها وتعزيز جودة الصناعات الوطنية المختصة ووجه الشكر لإدارة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على جهوده الحثيثة ودعمه لتحقيق هذا الإنجاز.

جدير بالذكر أن شركة «لهب»، أجرت بالتعاون مع اللجنة الفنية والتحكيمية لبطولة الإمارات العديد من التجارب العملية على ذخائر البندقية 223 والمسدس 9 ملم المصنعة محلياً حتى تم الوصول إلى المنتج النهائي من هذه الذخائر، والتي تمتاز بأعلى معايير الدقة والأمان.

وفيما يتعلق بالذخائر الأخرى المطلوبة، فإن شركة «لهب» ستتولى من جهتها عملية توفيرها وفق احتياجات الأندية قبل موعد البطولة بوقت كافٍ.