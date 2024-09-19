حل اتحادين في تونس بسبب الفساد



تونس (د ب أ)



أعلنت وزارة الرياضة والشباب في تونس، حل اتحادي المصارعة والشراع بسبب الفساد.

واعتمدت الوزارة على القانون المنظم للهياكل الرياضية في قرار حل الاتحادين بدعوى «وجود إخلالات وتقصير وسوء تصرف»، وفق ما ذكرت في بيان لها.

وقررت الوزارة تعيين مكتبين وقتيين لتسيير الاتحادين، ليكون من بين مهامهما الدعوة لتنظيم جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

ويعكس قرار الوزارة توسع تدخل السلطات في إدارة شؤون الرياضة بدعوى مكافحة الفساد.

وأفضت تحقيقات مماثلة إلى إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم السابق وديع الجريء منذ نحو عام لشبهات بالفساد.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هيئة تسييرية مؤقتة لإدارة شؤون الكرة حتى يناير المقبل لتطبيق إصلاحات قانونية.