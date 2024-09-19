الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العنف» يمنع جماهير مرسيليا من السفر إلى ليون

«العنف» يمنع جماهير مرسيليا من السفر إلى ليون
19 سبتمبر 2024 19:48

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
5 رياضيين فشلوا في اختبارات المنشطات في «أولمبياد باريس»
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي


قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن مشجعي فريق أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منعوا من السفر إلى ليون الأحد المقبل، بسبب خطر العنف بين المشجعين ورجال الأمن.
وسيلعب مرسيليا ضد أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي الأحد المقبل بدون جماهير.
وأشارت الوزارة إلى حالات عنف سابقة عديدة من جماهير ليون ومرسيليا كسبب وراء الحظر.
وبحسب القرار الصادر، كانت هناك أعمال عنف سابقة ضد قوات الأمن، كما أشعل مشجعون أيضاً الألعاب النارية والمقذوفات والمتفجرات التي تسببت في إصابات وأضرار في الممتلكات.
وجاء في نص القرار «يحظر أي تحرك فردي أو جماعي، بأي وسيلة، من قبل شخص يدعي أنه من مشجعي أولمبيك مرسيليا، أو يتصرف على هذا النحو بين منطقة بوش-دو-رون وبلدية ديسين-شاربيو وميزيو وليون (رون)، ويطبق هذا الإجراء اعتباراً من منتصف ليل الأحد حتى منتصف ليل الاثنين».
وأشارت الوزارة أيضاً إلى تراجع في الموارد بعد زيادة الإجراءات الأمنية المفروضة بسبب الألعاب الأولمبية.
وتم منع مشجعي ليون من حضور مباراة في الدوري الفرنسي أمام مرسيليا في ديسمبر الماضي، بينما شهد الموسم الماضي العديد من أحداث العنف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بما في ذلك المباريات بين الناديين، مما أدى إلى اعتقالات وحظر دخول الملعب.

الدوري الفرنسي
مارسيليا
ليون
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©