«العنف» يمنع جماهير مرسيليا من السفر إلى ليون



باريس (رويترز)



قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن مشجعي فريق أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منعوا من السفر إلى ليون الأحد المقبل، بسبب خطر العنف بين المشجعين ورجال الأمن.

وسيلعب مرسيليا ضد أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي الأحد المقبل بدون جماهير.

وأشارت الوزارة إلى حالات عنف سابقة عديدة من جماهير ليون ومرسيليا كسبب وراء الحظر.

وبحسب القرار الصادر، كانت هناك أعمال عنف سابقة ضد قوات الأمن، كما أشعل مشجعون أيضاً الألعاب النارية والمقذوفات والمتفجرات التي تسببت في إصابات وأضرار في الممتلكات.

وجاء في نص القرار «يحظر أي تحرك فردي أو جماعي، بأي وسيلة، من قبل شخص يدعي أنه من مشجعي أولمبيك مرسيليا، أو يتصرف على هذا النحو بين منطقة بوش-دو-رون وبلدية ديسين-شاربيو وميزيو وليون (رون)، ويطبق هذا الإجراء اعتباراً من منتصف ليل الأحد حتى منتصف ليل الاثنين».

وأشارت الوزارة أيضاً إلى تراجع في الموارد بعد زيادة الإجراءات الأمنية المفروضة بسبب الألعاب الأولمبية.

وتم منع مشجعي ليون من حضور مباراة في الدوري الفرنسي أمام مرسيليا في ديسمبر الماضي، بينما شهد الموسم الماضي العديد من أحداث العنف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بما في ذلك المباريات بين الناديين، مما أدى إلى اعتقالات وحظر دخول الملعب.