مدرب ليستر يتحدث عن «الخطأ الفادح»!



لندن (د ب أ)



قال ستيف كوبر، مدرب ليستر سيتي، إن فريقه تجاوز «الخطأ البشري الفادح» الذي أدى لفقدان الفريق تقدمه 2-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس، يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدفين في وقت مبكر من الشوط الثاني، على ملعب «سيلهورست بارك» حملا توقيع جيمي فاردي وستيفي مافيديدي، ولكن هدف جان فيليب ماتيتا المثير للجدل، بعد دقيقة واحدة، أعاد بالاس للمباراة من جديد، قبل أن يحرز اللاعب ذاته ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2- 2.

وكان الحكم ألغى الهدف الأول لماتيتا في البداية بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، أشارت إلى صحة الهدف، رغم أن بعض الزوايا أظهرت تسلل لاعب كريستال بالاس.

وقال كوبر، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا): «لقد تجاوزنا الأمر الآن، لقد كان خطأ بشرياً فادحاً». وأضاف مدرب ليستر سيتي: «لقد رأينا صوراً تظهر أن ماتيتا كان متسللاً بوضوح، لكنهم قاموا بتجميد اللقطة في الوقت الخطأ، كل ما رأيناه كان صورة غير صحيحة».

وأوضح كوبر: «أظهرنا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنهم استخدموا الصورة الخاطئة، لقد تم ارتكاب خطأ فادح ضدنا، أخطاء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث ولهذا السبب قمنا بالتغيير والاستعانة بتقنية نظام التسلل شبه الآلي».

وتابع: «شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب ذلك. كان علينا أن ندافع عن النادي ونخبر الدوري الإنجليزي الممتاز بما كنا نراه».

وتشهد المباراة المقبلة لليستر سيتي السبت مواجهة ضد إيفرتون، الذي لم يفز أيضاً في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم.

يشار إلى أن ليستر سيتي يحتل المركز الخامس عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين.