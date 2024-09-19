الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة للكريكيت» يحتفل بـ «الصدارة 250»

«الشارقة للكريكيت» يحتفل بـ «الصدارة 250»
19 سبتمبر 2024 21:04

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة
خبراء: الإمارات ضمن الأفضل عالمياً بإنتاج وابتكار التكنولوجيا الطبية

احتفل استاد الشارقة الدولي للكريكيت بصدارته لقائمة استادات العالم، مؤكداً مكانته في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باستضافة البطولة الدولية رقم 250 منذ إنشائه قبل 40 عاماً، ليصبح في صدارة أعرق الاستادات وأقدمها عالمياً.
ونظمت إدارة الأستاذ احتفالية خاصة بهذه المناسبة، جرت على هامش بطولة اليوم الواحد التي جمعت المنتخبين الأفغاني والجنوب أفريقي.
شارك في الاحتفالية رموز رياضة الكريكيت على مستوى الدولة، وفي مقدمتهم أحمد المدفع الشريك المؤسس لرياضة الكريكيت بالإمارات، ورئيس لجنة الكريكيت بالشارقة، ووليد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة للكريكيت، وخلف بو خاطر الرئيس التنفيذي للشارقة للكريكييت، وعدد كبير من مسؤولي اتحاد اللعبة، ورموز رياضة الكريكيت على مستوى الإمارات والقارة الآسيوية.

 

الإمارات
الشارقة
الكريكيت
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©