«الشارقة للكريكيت» يحتفل بـ «الصدارة 250»



الشارقة (الاتحاد)

احتفل استاد الشارقة الدولي للكريكيت بصدارته لقائمة استادات العالم، مؤكداً مكانته في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باستضافة البطولة الدولية رقم 250 منذ إنشائه قبل 40 عاماً، ليصبح في صدارة أعرق الاستادات وأقدمها عالمياً.

ونظمت إدارة الأستاذ احتفالية خاصة بهذه المناسبة، جرت على هامش بطولة اليوم الواحد التي جمعت المنتخبين الأفغاني والجنوب أفريقي.

شارك في الاحتفالية رموز رياضة الكريكيت على مستوى الدولة، وفي مقدمتهم أحمد المدفع الشريك المؤسس لرياضة الكريكيت بالإمارات، ورئيس لجنة الكريكيت بالشارقة، ووليد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة للكريكيت، وخلف بو خاطر الرئيس التنفيذي للشارقة للكريكييت، وعدد كبير من مسؤولي اتحاد اللعبة، ورموز رياضة الكريكيت على مستوى الإمارات والقارة الآسيوية.