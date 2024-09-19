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الرياضة

العين والبلدية يوقعان اتفاقية لإدارة وتشغيل الملاعب بالأحياء السكنية

العين والبلدية يوقعان اتفاقية لإدارة وتشغيل الملاعب بالأحياء السكنية
19 سبتمبر 2024 21:07

 
العين (وام)

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وقع نادي العين اتفاقية تعاون مع بلدية مدينة العين، حيث يحصل النادي بموجب الاتفاقية على الحق الحصري في تشغيل وإدارة عدد من الملاعب بالأحياء السكنية، لتفعيل الأنشطة الرياضية والمبادرات والفعاليات المجتمعية لسكان المدينة.
جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي بقاعة رئيس مجلس الإدارة الملحقة باستاد هزاع بن زايد.
شهد مراسم التوقيع حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي، والمهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية العين بالإنابة.
وأهدى العضو المنتدب مدير عام البلدية بالإنابة قميص النادي بتوقيع اللاعبين، كما تبودلت الدروع التذكارية بين الجانبين، بحضور نجمي فريق العين إيريك جورجنيس وفيليبي سالموني.
وقدمت المهندسة سلمى الظاهري، رئيس قسم حدائق بلدية العين، عرضاً توضيحياً لمخطط الحدائق، مشيرة إلى اختيار أهم المعالم السياحية وزراعتها بأكثر من نصف مليون زهرة بألوان النادي احتفالاً بحصوله على لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الإمارات
العين
بلدية العين
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