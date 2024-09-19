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الرياضة

«التسعة» تطيح رأس مدرب دينامو زغرب!

«التسعة» تطيح رأس مدرب دينامو زغرب!
19 سبتمبر 2024 21:13

 
برلين (د ب أ)

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تسببت الهزيمة القاسية التي تعرض لها دينامو زغرب الكرواتي أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الإطاحة بالبوسني سيرجي ياكيروفيتش من منصب المدير الفني للفريق الكرواتي.
وخسر دينامو زغرب 2-9 أمام بايرن، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.
وذكر بيان صادر عن دينامو زغرب، أن قرار فسخ التعاقد جاء بالتراضي، لتنتهي بذلك مسيرة ياكيروفيتش «47 عاماً مع بطل كرواتيا، الذي تولى مسؤوليه في العام الماضي.
وقال فيليمير زاييتش، رئيس النادي: «الأمر الأكثر أهمية في مثل هذه المواقف هو أن نظل بشراً، ونضع مصالح دينامو في المقام الأول». وأضاف زاييتش: «يعود الأمر لنا جميعاً الآن لاتخاذ قرار جيد، بشأن المدرب الجديد في هذه اللحظة الصعبة التي يمر بها دينامو، والعودة إلى طرق الفوز».
ويتولى المدرب المساعد ساندرو بيركوفيتش المسؤولية مؤقتا، وستكون المباراة التالية للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه موناكو الفرنسي في الثاني من أكتوبر المقبل.

 

دوري أبطال أوروبا
بايرن
دينامو زغرب
كرواتيا
موناكو
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