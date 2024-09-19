«أدنوك للمحترفين» يعود بعد غياب 21 يوماً

مراد المصري (أبوظبي)

تعود عجلة «دوري أدنوك للمحترفين» للدوران مجدداً، بعد غياب استمر 21 يوماً، وذلك مع انطلاق الجولة الثالثة، بإقامة مباراتين، اليوم، يستضيف فيها بني ياس ودبا الحصن منافسيهما عجمان والبطائح على التوالي.

وتنطلق المباريات في الساعة الخامسة والنصف مساءً، مع لقاء بني ياس وعجمان، على استاد بني ياس في الشامخة، وهي مواجهة يتطلع كل منهما إلى تصحيح المسار، ما بين «السماوي» الذي انتزع الفوز في الجولة الأولى على الجزيرة، ثم خسر أمام النصر، فيما سيكون الضغط الأكبر على «البركان» الذي خسر مباراتيه حتى الآن.

ويتطلع بني ياس إلى حصد الفوز في أول مباراتين على أرضه في الدوري، منذ موسم 2011-2012، ويتسلح بقيادة المدرب البرتغالي جواو بيدرو، بأسماء قادرة على القيام بذلك، مع القوة الهجومية بوجود الفرنسي يوسف نياكتيه، والأرجنتيني خوان باوزا، والصربي لازار ماركوفيتش.

من جانبه يعول «البرتقالي» على سجله الجيد نسبياً في المواجهة، إذ حقق 5 انتصارات مقابل 8 مرات لمنافسه في المباريات السابقة، وعمل خلال الفريق فترة توقف بقيادة مدربه الصربي جوران، على محاولة استعادة التوازن.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، يلتقي دبا الحصن والبطائح، على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى افتتاح رصيدهم من النقاط هذا الموسم، بعد الخسارة في أول جولتين، فيما يتسلح الضيف بالمعنويات المرتفعة، بعدما عاد من تأخره بثلاثية أمام العين، ليفرض التعادل في الجولة الماضية، كما حقق فوزاً لافتاً على الجزيرة في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتعتبر هذه أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين في دوري المحترفين، اللذين سبق أن التقيا في دوري الدرجة الأولى فقط، فيما يجدان نفسيهما هذه المرة في لقاء تحت «الأضواء»، وللمفارقة فإن الكفة متعادلة في المواجهات السابقة بينهما في دوري «الهواة»، بعدما حقق كل فريق الفوز مرتين، وتعادلا 3 مرات في 7 مواجهات.

وتستمر الجولة بإقامة مباراتين من «العيار الثقيل» غداً، يلتقي الشارقة مع الجزيرة، ومواجهة «الديربي» بين الوصل والنصر.

فيما يشهد الأحد مباراة قوية بين شباب الأهلي والوحدة، ويلتقي العروبة مع خورفكان، فيما تأجلت مواجهة كلباء والعين، لارتباط «الزعيم» بلقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات للأندية.