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الرياضة

بقرار عبدالله القاسمي.. تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين

بقرار عبدالله القاسمي.. تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين
20 سبتمبر 2024 00:56

الشارقة (وام)

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين.
ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، برئاسة عبدالله صالح محمد النقبي، وعضوية خليل محمد جمعة المنصوري، وسليمان راشد سليمان النقبي، وعبد العزيز أحمد محمد الحمادي، وعبدالله سعيد محمد الحريثي النقبي، وعبدالله محمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، وعلي أحمد محمد بن عبود النقبي، ولؤي سعيد علي علاي النقبي، ولمياء أحمد حمدان الزعابي.
ووفقاً للقرار، يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو التجديد للمجلس المنتهي.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
نادي خورفكان للمعاقين
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