بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!

مدريد (أ ف ب)



عاد أتلتيك بلباو من ملعب ليجانيس، الصاعد مجدداً للعب بين الكبار، بفوزه الثالث بتغلبه عليه 2-0 في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة للدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين الفريق الباسكي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بالنقاط الثلاث إلى داني فيفيان والغاني-الإسباني إينياكي وليامس اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 65 و75.

وبانتصاره الثاني توالياً والثالث للموسم في ست مباريات، رفع بلباو الذي يشارك قارياً في «يوروبا ليج»، حيث يبدأ مشواره الخميس المقبل ضد مضيفه روما الإيطالي، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس موقتاً، فيما مني ليجانيس بهزيمة ثالثة، في مستهل عودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.