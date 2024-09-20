بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر

الرياض (أ ف ب)



وعد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدرب الجديد للنصر السعودي لكرة القدم، بتقديم «موسم جيد»، وذلك غداة التعاقد معه، خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام، قبل مباراة فريق العاصمة مع مضيفه الاتفاق في المرحلة الرابعة من الدوري «لم يكن لدي الوقت للتعرف على كل معلومات الفريق الدقيقة في يوم واحد، لكن الفريق لديه لاعبين متميزين جداً، والقائمة متوازنة، ولدينا كل القدرات لتقديم موسم جيد».

وكان النصر أعلن تعاقده مع المدرب السابق لميلان حتى عام 2026، خلفاً لكاسترو «المقال» من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة هذا الموسم.

وتعادل رفاق النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مرتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي، واكتفوا بنقطة التعادل من أرض الشرطة العراقي (1-1) في باكورة مبارياتهم في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق النصر فوزين في ست مباريات في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف بيولي الذي قاد ميلان الى لقب الدوري الإيطالي عام 2022 للمرة الأولى منذ 2011، أن «الفريق يملك لاعبين متميزين لتحقيق نتائج إيجابية، شاهدت جميع مباريات النصر هذا الموسم، وقمت بتدوين الملاحظات السلبية والإيجابية، لا أركز على الأشياء التي حدثت في الماضي، بل هدفنا التركيز على المستقبل».

وتابع المدرب السابق لإنتر وفيورنتينا وبولونيا ولاتسيو «أتفهم أن يرى البعض ضغط المباريات أمراً صعباً لمدرب جديد، لكني أعتقد أن المباريات هي ما ستجعلني أعرف إمكانيات الفريق جيداً وإيجابياته وسلبياته، المباريات هي ما سيجعلني أعرف كل شيء، حضرت في وقت جيد، ولدينا مباراة مهمة، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة».

وأردف قائلاً «سنعمل على تجهيز الفريق كاملاً وليس الدفاع فقط، اللعب الجماعي لكل الفريق مهم، لدى الفريق إمكانيات عالية ويجب أن نبادر باللعب في الأمام، ولا ننتظر أن يصل الخصم لمناطق دفاعنا».

وختم بيولي حديثه بقوله «أنا أبحث عن تحديات جديدة دائماً، دربت في إيطاليا ما يقارب 25 عاماً، ولدي طموح دائم».

من جهته، أعرب المدير الرياضي لنادي العاصمة صخرة دفاع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق فرناندو هييرو عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع بيولي الذي كان بين ثلاثة أسماء «اخترتها بنفسي بين ما يقارب 10 مدربين، ولدي نسبة كبيرة في اختياره».

وأضاف «لا يوجد شخص في النادي ينفرد بالقرار، فالقرار جماعي دائماً وأنا بصفتي مديراً رياضياً سعيد بوجود بيولي معنا في نادي النصر».

وتابع «أحترم بيولي ومسيرته التي مرت بفرق كبيرة، فهو متعود على تدريب النجوم الكبار، ويملك خبرة كبيرة، طريقته الفنية تعجبني، في كرة القدم تبحث دائماً عن الإيجابيات والسلبيات، وأنا وفريق العمل لدي بحثنا عن اختيار مناسب بجميع النواحي الفنية».