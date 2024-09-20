السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرنولد يستقيل من تدريب أستراليا

أرنولد يستقيل من تدريب أستراليا
20 سبتمبر 2024 09:38

سيدني (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بطارية نووية صغيرة تعد بتوفير الطاقة دون انقطاع لعقود
قناة النصر.. «البث 24 ساعة»


ترك جراهام أرنولد منصبه مدرباً لمنتخب أستراليا لكرة القدم، بعد بداية ضعيفة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفقاً لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي.
وقال أرنولد «61 عاماً» في بيان «بعد تفكير ملي، أعتقد أن الوقت قد حان لقيادة جديدة لتوجيه الفريق إلى الأمام».
وجاءت استقالة أرنولد بعد خسارة مفاجئة على أرضه أمام البحرين 0-1 في وقت سابق من هذا الشهر، ثم تعادل سلبي أمام إندونيسيا، مما جعل أستراليا تحتل المركز الخامس من أصل ستة منتخبات في مجموعتها في التصفيات.
وشغل أرنولد منصب مدرب المنتخب الأسترالي منذ أغسطس 2018، وقاده إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وكانت هذه المرة الثانية التي يتولى فيها تدريب المنتخب، بعد أن شغل المنصب مؤقتاً بين 2006 و2007.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون «رحيل جراهام أرنولد يمثل نهاية حقبة في كرة القدم الأسترالية».
وأضاف «تحت قيادة جراهام، حققنا إنجازات مذهلة رفعت من شأن كرة القدم الأسترالية على الساحة العالمية».
وتبحث أستراليا الآن عن مدرب مؤقت قبل مباريات الشهر المقبل على أرضها أمام الصين وخارجها بمواجهة اليابان، بهدف رفع حظوظ بلوغ مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

 

تصفيات كأس العالم
أستراليا
البحرين
إندونيسيا
اليابان
الصين
السعودية
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©