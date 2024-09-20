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الرياضة

مارسيال.. «تجربة يونانية»

مارسيال.. «تجربة يونانية»
20 سبتمبر 2024 09:57

 
مانشستر (رويترز)

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أعلن نادي أيك أثينا اليوناني لكرة القدم، انضمام الفرنسي أنتوني مارسيال الذي غادر مانشستر يونايتد في يونيو الماضي، بعد تسع سنوات قضاها في النادي، في انتقال حر.
ووقع المهاجم البالغ 28 عاماً عقداً يمتد حتى عام 2027 وسيرتدي القميص رقم 26 مع بطل اليونان 13 مرة.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الدولي الفرنسي السابق سيحصل على 2.5 مليون جنيه إسترليني «3.32 مليون دولار» في الموسم، مما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجراً في أيك.
وسجل مارسيال 90 هدفاً في 317 مباراة مع يونايتد، وساعد الفريق على الفوز بالدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين.
وكان ظهوره الأخير مع النادي في ديسمبر الماضي، بعد أن أبعدته الإصابات المتكررة عن الملاعب على مدار عدة سنوات.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
أنتوني مارسيال
اليونان
أيك أثينا
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