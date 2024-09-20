فليك: برشلونة «مرفوع الرأس»!



موناكو (رويترز)



قال هانزي فليك مدرب برشلونة، إنه لا يشعر بالقلق، بشأن أداء فريقه، رغم الهزيمة 2-1 أمام موناكو، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستغل موناكو تفوقه العددي، بعد طرد مدافع برشلونة إيريك جارسيا، بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية المباراة، قبل أن يضمن هدفان عن طريق ماجنيس أكليوش وجورج إيلنيكينا الانتصار على العملاق الكتالوني.

وظل فليك، الذي قاد برشلونة لخمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، إيجابياً بعدما تجرع الهزيمة الأولى له مع الفريق، وحث لاعبيه على نسيان الأمر، والتركيز على المواجهات المقبلة.

وقال فليك للصحفيين: «بعد طرد جارسيا تغيرت المباراة تماماً، لكني أرى إيجابيات، حاولنا الدفاع والهجوم، أتيحت لنا بعض الفرص، لكنهم استحقوا الفوز».

وأضاف «طلبت من اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم، لأنهم يشعرون بخيبة أمل، لكن يتعين علينا التركيز على مباراة الأحد «مباراة الدوري الإسباني أمام فياريال»، وهي مباراتنا التالية، حان الوقت للتعافي، وآمل أن يعود اللاعبون بالكثير من الطاقة، لدينا لاعبون قدموا أكثر من 100 بالمئة من مجهودهم، كل لاعب حاول تقديم أفضل ما لديه في هذه المباراة، أنا فخور جداً بهذا الفريق، لكن يتعين علينا أن نتقبل الخسارة.

واستعاد برشلونة ذكريات مريرة من الموسم الماضي، عندما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 4-1 أمام باريس سان جيرمان، بعد حصول المدافع رونالد أراوخو على بطاقة حمراء.

ونفى فليك معاناة الفريق الكتالوني في دوري الأبطال، وقال إنه يشعر بالتفاؤل إزاء فرص فريقه في البطولة التي فاز بها آخر مرة في 2015.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق «كلنا شاهدنا ما حدث، بعد حصولنا على بطاقة حمراء عقب 11 دقيقة فقط، تسبب هذا في تغيير مجرى المباراة، لكن علينا تقبل هذه الأمور، لأنها تحدث كثيراً في كرة القدم،

لكننا أقوياء بما يكفي لتقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا، لدينا سبع مباريات قادمة، وأعتقد أننا سنفوز بالكثير من المباريات».

ويستضيف برشلونة منافسه يانج بويز في المباراة التالية.