أرتيتا: هل هذا «التصدي الأفضل» في العالم؟



بيرجامو (د ب أ)



اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، بأن التصدي المزدوج المذهل لديفيد رايا، حارس الفريق، خلال تعادله سلبياً مع مضيفه أتالانتا الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كان هو الأفضل الذي رآه في مسيرته.

وقاد رايا أرسنال لتجنب الخسارة أمام أتالانتا في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، بعدما تصدى لركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني نفذها ماتيو ريتيجي، الذي وضع الكرة على يمين حارس الفريق اللندني.

وبعدما ارتدت الكرة من رايا وصلت للاعب الفريق الإيطالي، الذي سدد ضربة رأس، وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى، ووضعها على يسار الحارس الإسباني في الشباك الخالية، إلا أن حارس أرسنال سرعان ما قفز، وأبعد الكرة بطريقة مذهلة.

وصرح أرتيتا عقب المباراة: «لقد شهدت اثنتين من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق في مسيرتي لإنقاذنا في تلك اللحظة».

أضاف المدرب الإسباني «في العام الماضي كان رايا مهماً للغاية بالنسبة لنا بالفعل، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل استثنائي، وهذه المرة أبقانا في المباراة، هذا هو ما حدث بالفعل». أوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لا أعرف ما إذا كان هذا هو التصدي الأفضل في العالم، لكنه كان استثنائياً بالنسبة لنا، إنه أمر مؤكد».

وخلال إجراء مراجعة مطولة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) قبل احتساب ركلة الجزاء لأتالانتا، دخل رايا في حديث جانبي مع إيناكي كانا، مدرب حراس (المدفعجية).

وقال رايا لشبكة (تي إن تي سبورتس) بعد اللقاء: «كنت أريد التحدث معه لمعرفة ما يجب فعله وما لا يجب القيام به».

وأضاف رايا «لقد مر وقت طويل قبل أن يقرر ما إذا كانت ركلة جزاء. إنه يستحق الثناء أيضاً».