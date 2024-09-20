قبل لقاء أرسنال.. هل يختفي هالاند في المباريات الكبيرة؟



مراد المصري (أبوظبي)



يسود الترقب مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني، وهو نفس الترتيب في الموسم الماضي.

ووسط هذا الصراع فإن لاعباً واحداً يثير الاهتمام، هو النرويجي إيرلينج هالاند الذي يسود الانقسام بين تأثيره واختفائه في المباريات الكبيرة.

استهل هالاند الموسم الحالي بصورة مرعبة، وسجل 9 أهداف في 4 مباريات، منها «الهاتريك» مرتين، إلا أنه بعد تعادل «السيتي» مع الإنتر في دوري أبطال أوروبا من دون أهداف، كانت المرة الثانية على التوالي التي يقابل فيها المهاجم الفريق الإيطالي ولا يسجل أهدافاً.

وغاب هالاند عن التهديف في المباريات النهائية، سواءً أمام الإنتر في دوري الأبطال، وإشبيلية الإسباني في كأس السوبر الإسباني، ومانشستر يونايتد مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأرسنال وليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

وسبق أن سجل هالاند «ثنائية» حاسمة في فوز «السيتي» على أرسنال في موسم 2023-2022، إلا أنه بالمجمل لم يسجل سوى هذين الهدفين في 6 مواجهات ضد «المدفعجية»، وفي 4 مباريات ضد ليفربول في مختلف المسابقات سجل هدفاً واحداً.

وأمام الأندية الإنجليزية، فإن أكبر رصيد من أهدافه جاء أمام وولفرهامبتون بإجمالي 8 أهداف، ثم وستهام 7 أهداف، ومانشستر يونايتد وليتون تاون 6 أهداف.

وعلى الصعيد الأوروبي، جاء التساؤل الأبرز على اعتباره لم يسجل أي هدف في 4 مباريات خاضها ضد ريال مدريد بقميص مانشستر سيتي.

ورغم ذلك، فإن هالاند يعتبر «ماكينة أهداف» بمعنى الكلمة، بالنظر للمعدلات التي يقدمها، بانتظار أن يكون له حضور أقوى في المباريات الحاسمة.