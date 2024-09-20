اليابان تكشف عن «السلاح الفتاك» للتتويج بـ «مونديال الشابات»



بوجوتا (د ب أ)



أثبت منتخب اليابان مجدداً أنه من أكثر المنتخبات تميزاً ببطولة كأس العالم للشابات لكرة القدم تحت 20 سنة، المقامة حالياً في كولومبيا، بعدما أظهر روحاً بطولية حقيقية، خلال فوزه 2-صفر على هولندا بالدور قبل النهائي للمسابقة.

وأصاب المنتخب الياباني لاعبات هولندا بالإحباط طوال المباراة، حيث لم يسمح لهن سوى بتسديدة واحدة فقط على المرمى، بينما أحرزت ماناكا ماتسوكوبو هدفين، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في المباراة للمرة الثالثة في المونديال الحالي.

ورغم الأداء القوي، أعرب ميشيهيسا كانو، مدرب منتخب اليابان، عن أسفه، لأن الإرهاق ربما أثر على الفريق ومنع تقديم أداء أكثر إبهاراً، على حد وصفه.

وقال كانو: «كانت اللاعبات مرهقات قليلاً أمام هولندا، وهذا أثر على كفاءة الفريق بعض الشيء، ولم نتمكن من تسجيل هدف حتى الدقيقة 55.

وأضاف في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) «رغم أن هولندا لم تحصل سوى على تسديدة واحدة على المرمى، فإن فريقنا مر بفترة صعبة، كانت مباراة قاسية من ناحية الحالة البدنية».

ووافقت ماتسوكوبو على رأي مدربها، لكنها لا تشك في عزم فريقها على المضي قدماً حتى حصد اللقب، حيث قالت: «أعتقد أن الجميع يشعر بالإرهاق، لكن الذي تبقى مباراة واحدة فقط، لذا لا يعني الإرهاق شيئا الآن».

وأضافت «الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق، ونريد الفوز باللقب بكل تأكيد».

وأحرز منتخب اليابان 18 هدفاً طوال البطولة، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد منتخب كوريا الشمالية، خصمها في نهائي المونديال الأحد، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين، لكن ماتسوكوبو ترى أن هناك مجالاً للتحسن.

وقالت ماتسوكوبو بشأن هذا الأمر: «نعتقد أننا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، بل واستقبال أهداف أقل، نطمح لتقديم مستوى أعلى، في النهائي، يجب تقديم مباراة مثالية حتى نفوز، الوصول إلى هذه المرحلة جعل جميع اللاعبات يشعرن بالثقة، الفوز بالبطولة هو هدفنا الوحيد الآن».

وقدم منتخب كوريا الشمالية أداء رائعا للغاية طوال البطولة، حيث ستكون هذه المباراة إعادة لنهائي كأس آسيا للشابات تحت 20 سنة هذا العام، الذي توجت به كوريا الشمالية بصعوبة عقب فوزها 2-1 على اليابان.

وأكد كانو في ختام حديثه: «نعرف أن النهائي سيكون صعباً للغاية، قوتنا تكمن في الهجوم، لذلك سنحاول أخذ زمام المبادرة في اللقاء».