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الرياضة

يامال يصنع التاريخ في «أبطال أوروبا»

يامال يصنع التاريخ في «أبطال أوروبا»
20 سبتمبر 2024 11:26

 
برشلونة (د ب أ)

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لا يزال لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني الواعد لكرة القدم، يرفض التوقف عن صناعة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدف ناديه الوحيد، خلال لقائه مع موناكو الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز يامال هدف برشلونة، خلال خسارته 1-2 أمام موناكو، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال، مما جعله ثاني أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في المسابقة القارية.
وتمكن يامال من التسجيل في عمر 17 عاماً و68 يوماً، ليصبح أكبر بأربعة أسابيع فقط من أنسو فاتي، لاعب برشلونة، الذي جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء، صاحب الرقم القياسي بوصفه أصغر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة العريقة، وأصبح يامال خامس لاعب تحت 18 عاماً يسجل لبرشلونة في المسابقة، بعد بويان كركيتش وبيدري ومارك جويو، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي. كما شهد اللقاء، الذي جرى بملعب لويس الثاني، تحطيم يامال رقماً قياسياً، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ دوري الأبطال دون سن الـ18 عاماً.
وخاض يامال مباراته الـ11 في مسيرته بالبطولة، ليفض شراكته مع كل من يوري تيليمانس وجود بيلينجهام ووارن زاير إيمري.
وستكون الفرصة مواتية بشدة أمام لامين يامال لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة إلى أبعد من ذلك بكثير، لاسيما وأنه لن يكمل عامه الـ18 قبل يوليو المقبل.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة
موناكو
لامين يامال
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