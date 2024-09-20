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الرياضة

اللجنة المنظمة تبحث الاستعداد لسباق زايد الخيري في مصر

اللجنة المنظمة تبحث الاستعداد لسباق زايد الخيري في مصر
20 سبتمبر 2024 11:29

 
القاهرة (وام)

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بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية لسباق زايد الخيري.
تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة البرنامج الزمني المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح لهذا السباق، والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع الإمارات كل عام.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن سباق زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم السباق ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

الإمارات
سباق زايد الخيري
مصر
أشرف صبحي
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