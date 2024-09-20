«أبيض الشباب» يبدأ تصفيات كأس آسيا أمام لبنان



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يدشن منتخب الشباب، في الساعة السادسة والنصف مساء السبت، مشوار مشاركته في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً «الصين 2025»، بلقاء لبنان، على استاد عبد الله الخليفة في الكويت، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضاً مواجهة الكويت «المضيف» وجزر شمال ماريانا، على أن تكون المباراة الأولى لكوريا الجنوبية صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة 12 مرة، مع الكويت الاثنين المقبل.

والتقى «أبيض الشباب» نظيره اللبناني في «وديتين» بملعب الفجيرة في يناير الماضي، تعادل في الأولى 2-2، وفاز في الثانية بنتيجة 2-1.

ويواصل «أبيض الشباب» مشوار التصفيات الآسيوية، بلقاء جزر ماريانا الشمالية يوم الاثنين المقبل، وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة يوم 27 سبتمبر، ويختتم التصفيات بمواجهة الكويت 29 سبتمبر.

ويشارك في التصفيات القارية، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 29 سبتمبر الجاري، 45 منتخباً وُزعت على 10 مجموعات، حيث تقام مباريات المجموعات العشر «5 من 4 منتخبات و5 من 5 منتخبات» بنظام الدوري عبر التجمع.

ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشر الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها الصين المضيف بطل «نسخة 1985»، حيث تستضيف الصين البطولة للمرة الثانية، بعد أول مرة في عام 2010.

ويرفع «أبيض الشباب»، بقيادة مدربه الوطني سليم عبدالرحمن، شعار التأهل الثامن للنهائيات القارية، بعد الغياب للمرة الأولى عن النسخة الماضية عام 2023، وتأهل منتخبنا إلى النهائيات في 7 مشاركات على التوالي، في نسخ 2006 و2008 و2010 و2012 و2014 و2016 و2018، علماً أن الإلغاء طال نسخة واحدة للنهائيات 2020، وشهدت التصفيات فشل «الأبيض الشاب» في التأهل.

واستعد «أبيض الشباب» لمشوار التصفيات الحالية بشكل مثالي، بحصده وصافة النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، والتي أقيمت بمدينة الطائف بالسعودية من 25 يونيو إلى 5 يوليو الماضي، إضافة إلى خوض 24 مباراة دولية، في مختلف المشاركات الودية السابقة، آخرها أمام قطر وبولندا وكرواتيا على التوالي، ضمن معسكره الخارجي في كرواتيا مطلع سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب في التصفيات 24 لاعباً، وهم زايد عبدالله، يوسف المرزوقي، عبدالعزيز المرزوقي «الجزيرة»، علي الصفار، حمدان سعيد، ماجد المهيري، غيث آل لوتاه، غيث عبدالله «شباب الأهلي»، عبدالله الشامسي، فهد جاسم، سيف الكعبي «الشارقة»، منصور البلوشي، نهيان المعمري، حازم محمد، سولومون سوسو، عيد الحمادي «العين»، عبدالرحمن طلال «الوحدة»، محمد عبدالسلام، عتيق عصام، راشد المزروعي، سيف ناصر «الوصل»، أنطوني خياط «فرسان هسيبانيا»، عبيد سالم، أحمد رائد «النصر».