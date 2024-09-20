«الإمارات للشراع» تفتتح موسم «أبوظبي البحري»



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث «الريجاتا» 28 و29 سبتمبر الجاري، بمشاركة قوية لمختلف الأندية البحرية في الدولة، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتعد الجولة بداية استئناف الموسم البحري المحلي للنادي، بعد فترة توقف لأكثر من 3 أشهر، وتحديداً منذ 8 يونيو الماضي الذي شهد تنظيم سباق غناضة للمحامل الشراعية 60 قدماً، والمشاركات الدولية لفرق النادي، بالإضافة إلى تنظيم نوخذة أبوظبي، وعودة النشاط حالياً في نهاية سبتمبر.

وتنطلق البطولة على مدار يومين، مع فئات الإلكا المختلفة والأوبتيمست، وبمشاركة أكثر من 70 بحاراً، يتوزعون على السباقات المختلفة.

وتعتبر البطولة إحدى المحطات الأساسية المهمة في تطوير مستوى البحارة في هذه الرياضة، وأيضاً بداية التحضير لإعداد الأجيال من أجل المشاركة في المنافسات الأولمبية.

وينظم النادي أيضاً فئة الشراع الحديث لأصحاب الهمم ضمن المنافسة، وتم تخصيص 29 سبتمبر لها، وتعد إحدى الفئات المهمة التي تتوجه نحو أصحاب الهمم، وتدعم مشاركتهم في المنافسة.

من جهته، رحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعودة واستئناف النشاط المحلي، على كاسر الأمواج في العاصمة، ومع انطلاق منافسات الشراع الحديث، لأن تكون أول منافسة للموسم الحالي.

وقال: «يعود النشاط مرة أخرى، بعد توقف للبطولات الرسمية مع المنافسة الحالية، والتي ستكون عودة قوية للتحديات الرياضة البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأكد سالم الرميثي أن الموسم البحري المحلي سيكون حافلاً بالعديد من البطولات البحرية المتنوعة والإثارة الكبيرة، عبر ما يتم تنظيمه طوال الأسابيع المقبلة من سباقات حديثة وتراثية مختلفة.