«شاه علم» يقبض القلوب «لحظة الانهيار»!



علي معالي (أبوظبي)



تعرّض ملعب شاه علم في ماليزيا، الذي كان يتسع 80 ألف متفرج، ويعتبر واحداً من الاستادات الكبيرة في العالم، للهدم في ثوان، حيث يتم بناء ملعب بمواصفات جديدة.

ويقع الملعب في مدينة شاه علم، وتم بناؤه 1991، وافتتح رسمياً عام 1994، ومن أهم المباريات التي جرت عليه لقاء برشلونة ونجوم الدوري الماليزي عام 2013.

ولن يتم استخدام الملعب من قبل المنتخب الماليزي فقط، بل سيكون لنادي سيلانجور المحلي الحق في خوض مبارياته عليه.

وكانت لحظات الانهيار الخاصة بالملعب، والتي جرت في ثوانٍ مؤلمة لعدد من السكان المحللين، وهو ما ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: «قلبي حزين، لدي الكثير من الذكريات عن هذه الساحة، نأمل أن يكون الملعب الجديد قوياً ومثيراً للإعجاب».

وقال آخر: «ملعب مملوء بالذكريات، لكن كان لابد من استبداله، كان من الممكن أن ينهار في أي لحظة، وأتذكر الإثارة في حفل الافتتاح، كانت الطاقة غير حقيقية».