«الوتين» تخوض «ميل المهرات» في «نيوماركت»



عصام السيد (أبوظبي)



يرغب المدرب سعيد بن سرور، في الحصول على سباق آخر للمهرة «الوتين»، قبل أن يصعد بها إلى سباق ميل المهرات المصنف، والذي ينطلق 11 أكتوبر المقبل في «نيوماركت».

وحققت المهرة البالغة من العمر سنتين، والمنحدرة من نسل «دباوي»، أول فوز لها في كمبتون في أغسطس، واقترح مدرب جودلفين سباق ماي هيل في دونكاستر، ليكون نقطة انطلاق محتملة نحو «نيوماركت».

ولكنها لم تشارك في سباق ماي هيل، ويريد ابن سرور الحصول على المزيد من العمل عليها في التدريبات، قبل إرسالها إلى المضمار.

وقال ابن سرور: «تدربت يوم الثلاثاء بالفعل، وعملت جيداً، وهي في حالة جيدة، منذ مشاركتها الأولى، وأريد أن أرى عملاً آخر منها، ومن ثم يمكننا التفكير في المكان الذي تركض فيه قبل سباق ميل المهرات، وأنا سعيد بها ولكن أريد أن أرى كيف تعمل في غضون 5 أيام تقريباً، ومن ثم يمكننا وضع خطة».

ويعمل سعيد بن سرور، الذي يدرب مجموعة من الخيول، بمعدل نجاح 26% هذا العام، واستمتع بـ «ثنائية» في يارموث يوم الثلاثاء، مع خيول واعدة، أبرزها «سمر أوف لوف» التي فازت للمرة الثالثة هذا الموسم، بينما رفع «ميدنايت ثندر» حصاده إلى فوزين من ثلاث مشاركات.

وقال ابن سرور: «فازت (سمر أوف لوف) على مسافة سبعة فيرلونج، لكن الفارس أويسين مورفي، قال إنها لن تواجه أي مشكلة على مسافة ستة فيرلونج، وتذهب إلى دبي أيضاً، وآمل أن نأخذ 30 حصاناً إلى هناك».