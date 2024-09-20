مشاركة كبيرة في «تحدي الثلج»



دبي (الاتحاد)



ينطلق في الساعة السادسة صباح الأحد، تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات، إحدى وجهات دبي الحائزة جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم.

وتشهد النسخة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين من الأفراد والفرق من مختلف الأعمار والجنسيات وفئات المجتمع، ومن بينهم المتسابقون الإماراتيون.

ويتنافس المشاركين ضمن 3 فئات تنافسية، هي «النخبة» التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الفردي المفتوحة للهواة المختلط لجميع مستويات اللياقة البدنية، وفئة الفرق التي يشارك فيها مجموعات من خمسة أشخاص، وتسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء الفريق وتقوية أواصل العلاقة بينهم لإكمال التحدي في أسرع وقت.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يتراوح عددها بين 20 إلى 22 حاجزاً تشكل قمة التشويق والتحدي، وتم تصميمها على مضمار يمتد لمسافة 3.5 كيلومتر، بحيث يجعل المشاركين في الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

ويبدأ المتسابقون التحدي في الساعة السادسة والنصف صباحاً، وينطلقون على شكل مجموعات، وسيكون كل متسابق مستعداً مع رقم السباق في مقدمة القميص، وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذي استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة.

ويستقطب الحدث مشاركين من شتى أنحاء العالم إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار ومن كافة فئات المجتمع، كونه يقام في أجواء ثلجية، ويمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج، في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.