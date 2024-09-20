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الرياضة

منتخب الرماية يشارك في كأس آسيا للأطباق بكازاخستان

منتخب الرماية يشارك في كأس آسيا للأطباق بكازاخستان
20 سبتمبر 2024 13:49

 
دبي (وام)

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يشارك منتخب الرماية في بطولة كأس آسيا للأطباق، التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة، بمدينة ألمآتي بكازاخستان وتستمر إلى 30 سبتمبر الجاري.
وغادرت أمس الخميس بعثة منتخبنا، التي ضمت 5 رماة، هم الشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، ويحيي سهيل سالم مطر المهيري، وظاهر حمد عبدالله نهيل العرياني، المنافسين في رماية «التراب»، علاوة على راميين في «الإسكيت» هما سيف بن فطيس المنصوري، ومحمد حسين.
وأعلن اتحاد الرماية أن مشاركته في البطولة تستهدف الوقوف على المستويات الفنية والرقمية للرماة في ختام الموسم.

الإمارات
الرماية
كازاخستان
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