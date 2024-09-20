هروب 3 رياضيين من بعثة تونس لرفع الأثقال



تونس (د ب أ)



غادر ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال بإسبانيا، مفضلين فيما يبدو الهجرة غير النظامية.

وقال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم التفطن إلى مغادرة الرياضيين الثلاثة مقر البعثة أمس الخميس، ويرجح أنهم اتجهوا إلى سويسرا، وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة، ومن المتوقع أن يصدر بياناً في وقت لاحق.

وتتكون بعثة تونس المشاركة في البطولة من خمسة رياضيين، من بينهم فتاتان فيما غادر الذكور الثلاثة.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يختار فيها رياضيون تونسيون الهجرة غير النظامية عبر البحر، أو بمغادرة تظاهرات دولية، بمجرد وصولهم الى إحدى دول التكتل الأوروبي بتأشيرات إقامة محدودة.