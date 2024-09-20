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الرياضة

جاسبيريني يشبّه رايا بـ«القط»

جاسبيريني يشبّه رايا بـ«القط»
20 سبتمبر 2024 14:24

 
بيرجامو (أ ف ب)

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أبدى جان بييرو جاسبيريني، مدرب أتالانتا الإيطالي دهشته بالتصدي المزدوج الإعجازي للإسباني دافيد رايا حارس أرسنال الإنجليزي، خلال مواجهة التعادل السلبي، في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتصدى رايا لركلة جزاء من ماتيو ريتيجي في الدقيقة 51، ومن بعدها تابع رأسية للمهاجم، حارماً إياه من افتتاح التسجيل.
قال جاسبيريني للصحفيين: «لقد كان مثل القط! التصدّي الأول كان جيداً، لكن الثاني مباشرة من بعده كان رائعاً».
وأضاف، «بالناسبة لماتيو، ربما كان الخطأ في المتابعة أكثر من كونه في ركلة الجزاء، من الواضح أن ذلك أحدث فرقاً كبيراً في النتيجة، لكنني حزين لماتيو، لأنه قدّم أفضل مباراة له منذ قدومه إلى هنا».

 

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
أتالانتا
جانبييرو جاسبيريني
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