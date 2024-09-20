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الرياضة

كوندي: «الجنون 70» يقربنا من «الإضراب»!

كوندي: «الجنون 70» يقربنا من «الإضراب»!
20 سبتمبر 2024 14:31

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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انضم الدولي الفرنسي جول كوندي ظهير أيمن برشلونة إلى متوسط الميدان الدولي الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، فيما ذهب إليه من الشكوى من كثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون على امتداد الموسم، والتي تزايدت بعد توسيع دائرة الفرق المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي، وزيادة عدد مبارياتها، وأيضاً زيادة عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام عام 2025.
ويجمع المراقبون وخبراء الكرة والإعلام الكروي على أن الزيادة الكبيرة في عدد المباريات تمثل مزيداً من الضغط على اللاعبين وتصيبهم بالإرهاق الشديد، ما دفع رودري إلى التصريح بذلك، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن يضطر اللاعبون إلى الدخول في إضراب بسبب ذلك، وقال: أعتقد أننا قريبون من ذلك، وإذا سألت أي لاعب سيقول لك الشيء نفسه، وهذا ليس رأي شخصي، أو رأي رودري وحده، وإنما رأي كل اللاعبين، إنه «الرأي العام» للاعبين، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، وتأتي لحظة لن يكون أمامنا فيها أي خيار آخر، وقال: هذا شيء يثير قلقنا، لأننا نعاني الأمرّين من كثرة المباريات، والجداول المشحونة بالمباريات، سواء مع الأندية أو المنتخبات.
واتفق كوندي مع رودري في كل كلامه ومشاعره التي نقلت بالضبط مشاعر كل اللاعبين.
وعندما سُئل بدوره عن ذلك، قال: أتفق تماماً مع رودري، إذ أن جدول المباريات يزداد عاماً بعد الآخر، وهناك الكثير من المباريات والقليل من الراحة.
وأضاف: قلنا ذلك من ثلاث أو أربع سنوات، ولكن المسؤولين لم يستمعوا إلينا، ونصل إلى نقطة يجب أن نقوم فيها بإضراب، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لجعلهم يستمعون إلينا.
وتابع كوندي: عندما نلعب أيضاً كأس العالم للأندية إلى جانب دوري الأبطال «الموسع» نشعر جميعاً لاعبين بالإرهاق الشديد من كثرة المباريات، وعدم نيل الراحة الكافية، وقد يصل بعض اللاعبين إلى لعب 70 مباراة في الموسم الواحد، وهذا ضرب من الجنون.

برشلونة
مانشستر سيتي
رودري
كوندي
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