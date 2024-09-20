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الرياضة

«طيران الإمارات» ترعى بطولات «آسيوي الرجبي»

«طيران الإمارات» ترعى بطولات «آسيوي الرجبي»
20 سبتمبر 2024 14:37

 
دبي (أ ف ب)

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أعلنت شركة طيران الإمارات شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيساً له، وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة.
وتتيح الشراكة الجديدة المتعددة السنوات للناقل الإماراتي «تمكين الاتحاد الآسيوي من الاستثمار في بطولات الرغبي المتنوعة، وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرجبي، والتي تقام بمشاركة 36 دولة».
وقال رئيس الشركة تيم كلارك، «تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا ناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسّخنا حضورنا في هذه الرياضة على المستويات كافة».
وأضاف، «نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي، والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً، لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم».
من جهته، قال قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: «تشكل الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها».

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