منتخبنا يتفوق على مصر في «أولمبياد الشطرنج»

أبوظبي (الاتحاد)



افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، يرافقه سعود الشامسي سفير الإمارات في المجر، الجولة الثامنة من الأولمبياد العالمي، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 190 دولة.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج.

وشهد الجولة فوز منتخبنا للرجال على نظيره المصري 3-1، حيث فاز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، على الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، وتعادل الأستاذ الدولي عمران الحوسني، مع الأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي، وواصل أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني تألقه، بالفوز على الأستاذ الدولي حامد وفا، واقتسم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان نقطة المباراة مع سامح صادق.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 10 نقاط، وتربع على صدارة الدول العربية في الأولمبياد، ودخل في المنافسة على المراكز الأولى في المجموعة الثانية بالتصنيف، ويلتقي مع الفلبين في الجولة التاسعة.

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز فيها منتخبنا على نظيره المصري في تاريخ مشاركته بالأولمبياد.

وخسر منتخبا السيدات أمام البوسنة ضمن الجولة الثامنة، حيث تعادلت روضة السركال، وخسرت وافية المعمري، ومريم عيسى، وعنود عيسى.

من ناحية أخرى، تعادل حمد سعيد اليليلي، مع الإيطالي لابربيرا منفريدي في الجولة السابعة من البطولة المفتوحة، ورفع رصيده إلى 4.5 نقطة من 7 جولات.

تتصدر الهند منافسات بطولة الرجال، بعد فوزها الكبير على إيران 3.5 مقابل نصف نقطة، ورفعت رصيدها إلى 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب أوزبكستان والمجر، وتلعب الهند مع أوزبكستان في لقاء الصدارة، أما في بطولة السيدات فتتصارع 3 منتخبات على صدارة البطولة، بعد أن خسرت الهند أمام بولندا، وفوز كازاخستان على فرنسا، لتتساوي المنتخبات الثلاثة في الصدارة برصيد 14 نقطة.