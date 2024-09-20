ألونسو «البديل الشرعي» لأنشيلوتي في «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن تردد اسم الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزين الألماني، كثيراً بنهاية الموسم الماضي، لتدريب ليفربول الإنجليزي، أو بايرن ميونيخ الألماني، أدار ظهره للناديين، مفضلاً الاستمرار مع فريقه الذي أحرز معه بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

وبعد ذلك، اعتقد بعضهم أن ألونسو فعل ذلك، لأنه يرغب في أن يصبح مديراً فنياً لريال مدريد النادي الذي شهد تألقه لاعباً.

غير أن مسألة تولى ألونسو مهمة تدريب «الريال» تتوقف على وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي، وما إذا كان يستمر حتى نهاية عقده في «صيف 2026»، أم إنه من الممكن إقالته قبل ذلك، إذا لم يحقق النتائج التي يأملها فلورنتيتو بيريز رئيس النادي الملكي.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن عقد ألونسو هو الآخر ينتهي في «صيف 2026»، بالتزامن مع نهاية عقد أنشيلوتي، ما جعل البعض يعتقد أن المدرب الباسكي هو «البديل الشرعي والمنطقي» لأنشيلوتي في «الريال»، وإنه ينوي الانتظار لحين انتهاء عقده وعقد الإيطالي ليعود إلى ناديه السابق مديراً فنياً، بعد أن كان لاعباً.

وقالت الصحيفة إن تشابي لا ينوي تجديد عقده مع باير ليفركوزين، ما يعني إنه حدد هدفه من الآن، لتولي القيادة الفنية لـ«الريال» بمجرد رحيل أنشيلوتي، سواء بالإقالة أو انتهاء عقده.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن «الريال» قد يفكر في استدعاء ألونسو في الصيف المقبل، ويتوقف الأمر على وضع أنشيلوتي من البقاء أوالرحيل.

وقالت إنه أي كان الأمر، فإن «البديل» القادم لأنشيلوتي في «السانتياجو برنابيو» هو تشابي ألونسو، سواء حدث ذلك الموسم القادم، أو في نهاية عقدهما في «صيف 2026».

بدأ تشابي ألونسو المولود في 25 نوفمبر1981مسيرته الاحترافية لاعباً في ريال سوسيداد من 2000 إلى 2004، وشد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لليفربول إلى 2009، ومنه إلى بايرن ميونيخ حتى 2017.

وبدأ مسيرته التدريبية في مدرسة ريال مدريد الكروية «لافابريكا» موسم 2018-2019، ثم ريال سوسيداد «ب» حتى 2022، ليعود بعدها مرة أخرى إلى ألمانيا ليدرب باير ليفركوزين.

ولا يخلو سجله من الإنجازات لاعباً، حيث حصل مع ليفربول على دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية، ومع ريال مدريد على الدوري «الليجا»، وكأس الملك والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا 2014.

بينما حقق مع البايرن بطولة الدوري «البوندسليجا» ثلاث مرات 2015 و2016 و2017.

وحصل تشابي ألونسو مع منتخب «لاروخا» على كأس العالم 2010، وكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.