مدرب دنفر ناجتس متحمس باللعب في أبوظبي



دبي (الاتحاد)

يترقب عشاق كرة السلة في أنحاء المنطقة انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة «ADQ»، حيث تستضيف العاصمة الإماراتية مواجهتين تمهيديتين، قبل انطلاق الموسم بين البطل السابق دنفر ناجتس وبوسطن سيلتكس، حامل اللقب 18 مرة، 4 و6 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وأشاد مايكل مالون، مدرب دنفر ناجتس، إلى أهمية هذه المباريات تتمتع بأهمية كبيرة داخل الملعب وخارجه.

وأكد مالون بأنه يتطلع إلى انطلاق المباريات والاستفادة من فرص التبادل الثقافي خلال اللعب خارج الولايات المتحدة، حيث قال: «لطالما تمنيت المشاركة في مثل هذه الفعاليات منذ سنوات عديدة، وجميعنا متحمسون للسفر إلى أبوظبي، والمشاركة في الفعالية المتميزة».

ويركز مالون على الفرصة الفريدة لمواجهة بوسطن سيلتكس، حامل اللقب، وقال: «يسرنا أن نتمكن من مواجهة حامل اللقب، والذي يضم نخبة من اللاعبين الأقوياء، لأنها وسيلة مجدية لتقييم كفاءة الفريق، كما نتطلع إلى التعرف أكثر على الثقافة الإماراتية، ولقاء عشاق السلة في المنطقة، ورد الجميل لهم».

ويرى مالون بأن أهمية هذه المباريات تتخطى الاستعداد للموسم الجديد، بل إنها تشكل وسيلة مهمة لتحديد مدى جاهزية فريقه للفوز باللقب، كما أنها تتيح لفريق دنفر ناجتس التواصل مع جمهوره العالمي ورد الجميل لهم من خلال الدورات التدريبية، وهو الأمر الذي يوليه الفريق أهمية خاصة.

وأشاد مالون بالمرونة التي يتمتع بها فريقه رغم الضغوط، حيث أشار إلى أن الخروج المبكر من تصفيات هذا الموسم يحفز الفريق للعودة بقوة أكبر. وأضاف: «صحيح أننا خسرنا أمام مينيسوتا تيمبرولفز، إلا أن ذلك منحنا الفرصة للتفكير وإيجاد طرق لتحسين مستوانا، وتمثل مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي محطة مهمة في سياق طموحنا لتحقيق النجاح مرة أخرى».

وتوفر المباريات لفريق دنفر ناجتس إمكانية إظهار موهبة لاعبيه وتعزيز التناغم بينهم، بعد ضم لاعبين جدد، مثل راسل وستبروك وداريو ساريتش.

وقال مالون: «نسعى إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وتقديم كل كما لدينا وبدء الموسم الجديد بكل ما أوتينا من قوة».

ومع اقتراب موعد انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ)، يظهر جلياً بأن هذه الفعالية ليست مجرد مباريات تمهيدية، حيث يراها المدرب مالون وفريق دنفر ناجتس فرصة للتواصل مع جمهور عالمي وتحدي أنفسهم أمام أحد أفضل فرق الدوري، ومواصلة رحلتهم نحو بطولة.

ويأمل المدرب مالون أن تسهم هذه المباريات في إلهام المواهب الشابة وتعزيز نمو هذه الرياضة في المنطقة، وقال: «نتطلع إلى رؤية لاعب من الشرق الأوسط أو دول مجلس التعاون الخليجي يلعب في دوري NBA، ولا سيما وأنها لعبة تجمع الجمهور من مختلف الثقافات والدول، ما يضفي مزيداً من الروعة إلى الدوري».

كما سلط مالون الضوء على أهمية جهود دنفر ناجتس في نشر اللعبة، بما يشمل الدورات التدريبية الهادفة إلى دعم المواهب الشابة وتطوير المدربين المحليين، وقال: «نسعى لتوفير فرصة تعلم أساسيات كرة السلة، ومساعدة المدربين في أبوظبي على تطوير خبراتهم، ما يمنح اللاعبين الشباب في المنطقة فرصة النمو والتطور، ونأمل أن نراهم يلعبون في الدوري الأميركي».