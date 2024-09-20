«أرقام قياسية» في «ضربة بداية» أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا نتائج مثيرة وعدداً من الأرقام القياسية.

أقيمت 18 مباراة وشهدت تسجيل 57 هدفاً بمتوسط 3.17 هدف في المباراة، وهدف كل 28 دقيقة.

يعتلي بايرن ميونيخ صدارة الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن 14 فريقاً حصدت أيضاً النقاط الكاملة، وهي سيلتك وباير ليفركوزن وأستون فيلا ودورتموند وسبارتا براج وليفربول وريال مدريد ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة وأتلتيكو مدريد وموناكو وستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان.

ويعد «البافاري» الأقوى هجومياً في أول جولة برصيد 9 أهداف، بعد الفوز الكبير على دينامو زغرب الكرواتي 9-2 في كبرى مفاجآت البطولة بنظامها الحديث.

يتصدر الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، قائمة هدافي البطولة وله 4 أهداف، بعد إحراز «سوبر هاتريك» في مرمى دينامو زغرب.

نجح ريال مدريد حامل اللقب في عبور شتوتجارت بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت مُعقدة للملكي، بعد إحراز الفريق الألماني لهدف التعادل، قبل أن يسجل «الميرنجي» ثنائية يُنهي بها المباراة بثلاثية.

قدم إنتر ميلان مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي على ملعب «الاتحاد»، واستطاع فرض التعادل السلبي على «البلومون» بأداء متوازن على الجانب الدفاعي والهجومي، وهو ما أحرج بيب جوارديولا ولاعبيه أمام جماهيرهم وفقدانهم لأول نقطتين.

وبعد تأخر ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بهدف أمام ميلان في الدقيقة 3، تمكن «الريدز» من تعديل الأوضاع والتوهج في قلب سان سيرو، وقلب الطاولة على «الروسونيري» وتسجيل 3 أهداف، لينهي المباراة بفوز مثير، وحصد أول ثلاث نقاط في دوري الأبطال.

خسر برشلونة أمام موناكو 1-2 في مباراة مثيرة على ملعب «لويس الثاني»، ليفقد «البلوجرانا» أول ثلاث نقاط في مشوار «الشامبيونزليج»، وينجح موناكو في إسقاط «البارسا» للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز عليه 3-0 في آخر مباراة بكأس خوان جامبر.

بعد هدفه في مرمى موناكو، ورغم خسارة برشلونة 1-2 بدوري أبطال أوروبا، بات أصغر لامين يامال اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر عمر 17 عاماً و68 يوماً.

وأصبح يامال خامس لاعب تحت 18 عاماً يسجل لبرشلونة في المسابقة، بعد بويان كركيتش وبيدري ومارك جويو، بالإضافة إلي أنه أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ دوري الأبطال دون سن الـ18 عاماً.