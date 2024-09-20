«عربي الدراجات» يعتمد «أجندة البطولات»



أبوظبي (وام)



أعلن الاتحاد العربي للدراجات، اعتماد إقامة بطولة الدراجة الجبلية بتونس في أكتوبر المقبل، وبطولات دراجة الطريق وذوي الإعاقة في نوفمبر بالعراق، ومسابقات المضمار بمصر في ديسمبر 2024.

كما كشف عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «مدينة الدراجة العربية» في يناير 2025.

وأكد الأمين العام للاتحاد إسماعيل الحوسني، أن الإمارات، طورت البنية التحتية لرياضة الدراجات في أبوظبي ودبي والشارقة، لتشجيع الفئات المجتمعية المختلفة لممارستها.

وأوضح أن معايير التطور الحالية في المدن الإماراتية، تجعلها مؤهلة للمشاركة في الجائزة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن محافظة العلا السعودية حصدت الجائزة في نسختها الأولى.

وأضاف أن الجائزة ترسخ أهميتها الاستراتيجية في التنمية المستدامة، وتشجيع المجتمعات العربية على استخدام الدراجة وسيلة للتنقل، وإرساء ثقافة هذه الرياضة المهمة.

من جانب آخر كشف الحوسني عن مشاركة الاتحاد العربي في كونجرس الاتحاد الدولي 27 سبتمبر الحالي بمدينة زيورخ السويسرية، تلبية لدعوة ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي، وعقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات العربية لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى التطويرية المشتركة.