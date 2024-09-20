مدرب تشيلسي يختار «القلب الأول»!

لندن (أ ف ب)



أكد المدرب الإيطالي لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إنتسو ماريسكا أن الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون هو قلب الهجوم رقم واحد في تشكيلة النادي اللندني، مؤكداً أن الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو هو بديله.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي عشية «ديربي العاصمة» أمام الجار وستهام يونايتد في المرحلة الخامسة «في الوقت الحالي نيكولاس جاكسون هو مهاجمنا، ليس لدي شك في ذلك».

وانضم نكونكو البالغ 26 عاماً (10 مباريات دولية) إلى تشيلسي في صيف 2023، قادماً من لايبزج الألماني بمكانة نجم، خصوصاً وأنه تم التعاقد معه مقابل 65 مليون يورو، لكن الإصابات أفسدت موسمه الأول مع النادي اللندني.

لجأ ماريسكا، المدرب الجديد لتشيلسي، إلى خدماته بشكل أساسي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يجلسه على مقاعد البدلاء عندما بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب نكونكو أساسياً في مباراتي الدور الفاصل المؤهل لمسابقة «كونفرنس ليج» ضد سيرفيت جنيف السويسري وسجل ركلتي جزاء، واحدة ذهاباً (2-0) ومثلها إياباً (1-2)، وسجل هدف الفوز على بورنموث (1-0) نهاية الأسبوع الماضي بعد سبع دقائق من دخوله مكان جاكسون.

وأضاف ماريسكا «بالنسبة لي، في الوقت الحالي، نيكولاس جاكسون هو مهاجمنا، ليس لدي أي شك بناءً على الطريقة التي يعمل بها كل يوم» في التدريبات والمباريات.

وتابع «منذ بداية الموسم، وبطريقة لعبنا، استخدمنا نيكولاس، لكن هذا لا يعني أننا لن نستخدم الإسباني مارك جويو أو كريستوفر كقلب هجوم رقم 9، حسب المباريات».

وأردف قائلاً «في الوقت الحالي، نحن سعداء مع نيكولاس» الذي سجل هدفين في الدوري حتى الآن (افتتح التسجيل في مرمى ولفرهامبتون 6-2، وأمام كريستال بالاس 1-1).

واستغل مدرب «البلوز» المؤتمر الصحفي لتوضيح توزيع مهاجميه الكثر بالنسبة له، يتنافس جايدون سانشو والأوكراني ميخايلو مودريك على مركز الجناح الأيسر، بينما يتنافس نوني مادويكي والبرتغالي بيدرو نيتو على الجناح الأيمن، في مركز صانع ألعاب، يعتمد على كول بالمر أو البرتغالي جواو فيليكس، أحد الوافدين الجدد الكثر هذا الصيف.