لوكلير الأسرع في التجارب الأولى لجائزة سنغافورة



سنغافورة (رويترز)



كان شارل لوكلير سائق فيراري الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، وتبعه لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق ضئيل.

وسجل لوكلير دقيقة واحدة و31.763 ثانية بفارق 0.076 ثانية عن نوريس في فترة صباحية خالية من الحوادث على حلبة مارينا باي قبل الفترة المسائية الأكثر أهمية.

ولوكلير ونوريس، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، لكن بفارق 59 نقطة خلف ماكس فرستابن سائق رد بول، هما السائقان الوحيدان اللذان حققا مركز أول المنطلقين في آخر خمسة سباقات وستكون التجارب التأهيلية صعبة في سنغافورة، حيث يصعب تخطي المنافسين.

وكان فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، رابع أسرع سائق بفارق 0.334 ثانية عن الصدارة.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري، الفائز في سنغافورة الموسم الماضي في الهزيمة الوحيدة لرد بول، المركز الثالث وأبدى استياءه من أداء السيارة.

وقال الإسباني عبر دائرة الاتصال الداخلية لفريقه «نحن بحاجة إلى إصلاح المكابح، لا يمكن أن نغير توازن المكابح إلى هذا الحد».

واحتل يوكي تسونودا سائق آر.بي المركز الخامس، بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين، الفائز بسباق أذربيجان الأسبوع الماضي، في المركز السادس بعد اصطدامه بالحائط.

وتأخر السائق الأسترالي قليلاً عند الانطلاق بعد عطل في العجلة الخلفية اليسرى لسيارته في حارة الصيانة.

واحتل مواطنه دانييل ريكاردو، الذي أصبح مستقبله مع فريق آر.بي المملوك لرد بول يكتنفه الغموض، المركز السابع متقدماً على أليكس ألبون سائق وليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وإستيبان أوكون سائق ألبين.