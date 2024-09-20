أنشيلوتي: عشاق ريال مدريد يفضلون الفوز على اللعب الجميل!



مدريد (رويترز)



رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب فريقه غير الجذاب، قائلاً إن الفوز أهم من اللعب الجميل.

ويركز أنشيلوتي، الذي حقق خمسة انتصارات في سبع مباريات هذا الموسم دون هزيمة، على إيجاد طرق للفوز رغم إصابة العديد من لاعبيه وكفاح آخرين للوصول إلى قمة مستواهم.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني الأحد «عشاق ريال مدريد يفضلون الفوز على اللعب الجميل، ومن الناحية المثالية تريد كلا الأمرين، الفوز مع تقديم كرة قدم جذابة، لكن هدفنا الرئيسي هو إرضاء جماهيرنا التي تطلب الكثير، لذلك سنحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز، لأننا نعرف أن فريقنا لا يزال بعيداً عن أفضل مستوياته».

وأضاف في مؤتمر صحفي «لسنا في أفضل حالاتنا، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم المزدحم بالمباريات، ونتحسن مع الوقت لتحقيق الأهداف المهمة التي وضعناها لأنفسنا، في الوقت الحالي نؤدي بشكل جيد».

وعاد ثنائي الوسط جود بلينجهام وأوريلين تشواميني من الإصابة في الفوز الصعب 3-1 على شتوتجارت، في مستهل حملة ريال مدريد للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك، قال أنشيلوتي إن ديفيد ألابا وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وإبراهيم دياز لا يزالون بحاجة إلى أسابيع قبل التعافي الكامل.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه لا يشعر بالقلق إزاء مستوى المهاجمين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، وكلاهما لا يزال في مرحلة التحسن، رغم أنهما يلعبان بشكل أفضل كل أسبوع، وسيمنحان ريال مدريد الفعالية الهجومية التي يحتاجها.

وقال أنشيلوتي «الانتقادات لا تزعجني، لأنني أرى أن الجماهير سعيدة، يمكنك اللعب بشكل أفضل، لكن الجماهير اعتادت على كرة القدم التي نقدمها، نحاول إسعاد جماهير مدريد، وتعتمد طريقتنا على القوة والسرعة، دون إضاعة الكثير من الوقت في الوصول إلى مرمى المنافس، هذا ما يميزنا، لدينا لاعبون يتمتعون بالقوة والسرعة خاصة مع الكرة وعلينا الاستفادة من ذلك».

وقال «بالنسبة لي، أعتقد أن كرة القدم الجميلة تعتمد على خصائص اللاعبين الذين أمتلكهم، الهجوم الجيد، والدفاع الجيد، واللعب الجيد في الهجمات المرتدة، هناك جوانب عديدة وكل شخص لديه رأيه الخاص».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال.