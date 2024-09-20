مدرب شتوتجارت يتوقع الاستقبال «غير المريح»

شتوتجارت (د ب أ)



توقع سيباستيان هونيس، المدير الفني لشتوتجارت الألماني لكرة القدم، حصول قائد الفريق فالديمار أنتون على استقبال غير مريح الأحد، عندما يعود لملعب فريقه السابق مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند.

وقال هونيس في مؤتمر صحفي: «من ناحية، يمكنني أن أتفهم هذا من وجهة نظر الجماهير، ومن ناحية أخرى، أتمنى أن يتم تحيته».

وأضاف: «بغض النظر، على الأرجح سيضطر فالديمار أن يتحمل جزءاً من هذا».

وغادر أنطون والمهاجم سيرهو جيراسي شتوتجارت للانضمام إلى دورتموند هذا الصيف، ولكن تسبب رحيل أنتون، بعد أن قضى أربعة أعوام بالنادي، في الكثير من الاستياء بين الجماهير، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان قد قال إنه يتطلع لفترة أخرى مع شتوتجارت، وقضى جيراسي عاماً واحداً فقط مع شتوتجارت.

وقال هونيس: «لم يكن هناك علاقة عدائية أو قرار بإعلان الحرب منه، حتى لو كان يعرف أن الأمور كان يمكن أن تسير بشكل مختلف من حيث التواصل».

وقال المدير الفني إنه يتطلع لرؤية الثنائي مرة أخرى، وأضاف: «لدينا ذكريات جيدة للغاية معهما، قدموا الكثير لنا لكي نلعب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم».

وفي الموسم الماضي، أنهى شتوتجارت الدوري الألماني في المركز الثاني، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009- 2010.