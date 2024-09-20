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الرياضة

70 بحاراً يتنافسون على «كاسر الأمواج»

70 بحاراً يتنافسون على «كاسر الأمواج»
21 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، موسماً بحرياً حافلاً بالعديد من البطولات المتنوعة والسباقات الحديثة والتراثية المختلفة.
وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجولة الرابعة من بطولة «بطل الإمارات للشراع الحديث» «الريجاتا» يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بمشاركة أكثر من 70 بحاراً، يتوزعون على السباقات المختلفة.
وتعد الجولة بداية لاستئناف الموسم البحري المحلي للنادي، بعد فترة توقف لأكثر من 3 أشهر، بحسب سالم الرميثي، مدير عام النادي، الذي أكد أنها ستكون عودة قوية للتحديات الرياضية البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة.

كاسر الأمواج
الإمارات
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
بطولة الإمارات للشراع الحديث
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