بني ياس يتألق أمام عجمان بـ «الثلاثة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



فاز بني ياس على عجمان 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، في افتتاح «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع بني ياس رصيده إلى «6 نقاط»، فيما ظل عجمان برصيد خالٍ من النقاط، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

سجل أهداف «السماوي»، فواز عوانة في الدقيقة 47، ويوسف نياكاتيه في الدقيقة 53، وخوان باوزا «بيبي» في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، فيما أحرز وليد أزارو هدف «البرتقالي» في الدقيقة 85.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم أفضلية «السماوي» هجومياً، فيما اكتفى الضيوف بالسيطرة على الكرة وسط الملعب.

ونجح فواز عوانة مع بداية الشوط الثاني، في تسجيل هدف التقدم لبني ياس، من تسديدة بوجه القدم الخارجي، على يمين الحارس علي الحوسني في الدقيقة 47، وضاعف يوسف نياكاتيه تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني، مستغلاً عرضية أرضية من سهيل النوبي، وضعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 53.

وأضاع لاعبو بني ياس أكثر من فرصة لزيادة «الغلة» ، قبل أن يقلص المغربي وليد أزارو الفارق، عندما أحرز هدفاً لعجمان في الدقيقة 85.

واختتم «البديل» الأرجنتيني خوان باوزا الشهير بـ «بيبي» ثلاثية بني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «السماوي».