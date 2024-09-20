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الرياضة

دبا والفجيرة ومصفوت إلى ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

دبا والفجيرة ومصفوت إلى ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»
20 سبتمبر 2024 20:02

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تأهل دبا والفجيرة ومصفوت، إلى ربع نهائي التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، والمؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بفوز «النواخذة» على جلف أف سي 3-1، و«الذئاب» على فليتوود يونايتد 2-0، فيما كرر مصفوت تفوقه على الإمارات بالفوز 1-0.
وتستكمل مباريات الدور الأول للتصفيات، الأحد، بمواجهات الذيد والحمرية، وحتا والعربي، الجزيرة الحمراء ومجد، ويونايتد وجلف يونايتد، فيما ضمن الظفرة تأهله المباشر إلى «ربع النهائي» حسب القرعة.
ونجح دبا في تخطي عقبة جلف أف سي 3-1، وسجل لـ «النواخذة» سايمون كابرال في الدقيقة الثانية، راشد الخديم في الدقيقة 39، ومحمد الحمادي في الدقيقة 88، فيما أحرز أنور سوسال هدف جلف في الدقيقة 55، وشهدت المباراة طرد ميشيل عجير لاعب وسط جلف في الدقيقة 92.
وفاز الفجيرة على ملعبه أمام ضيفه فليتوود يونايتد بهدفي جيفري ستيفن في الدقيقة 48، و«البديل» رادوفانوفيك في الدقيقة 86.
وعلى ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، كرر مصفوت تفوقه أمام الإمارات بهدف «البديل» سالم علي في الدقيقة 93، رغم النقص العددي للضيوف، بعد طرد ندياو ديوب منذ الدقيقة 15، وهو الفوز الثاني لمصفوت على «الصقور»، بعد الأول 3-0 في الجولة الأولى للدوري.
وتقام أدوار التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وحتى نصف النهائي، ويتأهل الناديان الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، وينضمان إلى فرق «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14، والذي تُسحب قرعته الثلاثاء المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

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