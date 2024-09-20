مدرب تشيلسي لا يستبعد إضراب اللاعبين!



لندن (د ب أ)



قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إن اللاعبين يخوضون العديد من المباريات، مشيراً إلى أنه لا يوجد جهد مبذول بشكل كاف لحمايتهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، كان قد أشار إلى أن اللاعبين قد يقومون بالإضراب رداً على ازدحام جدول المباريات، وقال ماريسكا إن رفض خوض المباريات قد يكون فكرة، وأشار إلى أن اللاعبين سيكونون على حق في اتخاذهم لأي إجراء ضد عدد المباريات التي يتم إجبارهم على خوضها. ومن المقرر أن يشارك تشيلسي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية الصيف المقبل، مما يقلل من وقت التوقف وفترات الراحة للاعبين بين المواسم بعد أمم أوروبا 2024 وقبل كأس العالم 2026.

وبسؤاله حول وجود عدد كبير من المباريات في الجدول الحالي، قال ماريسكا: «نعم بلا شك».

وأضاف: «من حيث عدد المباريات فهي كثيرة جداً، لا أعتقد أننا نحمي اللاعبين، يمكننا دائماً أن نقول ما نفكر به، وبالنسبة لي عدد المباريات التي تخوضها الفرق أمر غير مناسب بالمرة».

وتابع ماريسكا: «اللاعبون هم الوحيدون القادرون على فعل شيء ما حيال الأمر، في الأسبوعين الماضيين اللاعبون حاولوا شرح ما يفكرون به، أعتقد أن تلك بداية جيدة».

وأوضح: «بعض منهم قالوا إنهم سيضربون، أعتقد أنه ربما تكون تلك فكرة بعض اللاعبين».