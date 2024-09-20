السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: تألق ديمبلي مفتاح نجاح سان جيرمان

إنريكي: تألق ديمبلي مفتاح نجاح سان جيرمان
20 سبتمبر 2024 21:15

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حدث في فرنسا.. 6 أهداف في شوط للمرة الأولى بـ «القرن 21»!
نيس يعادل «الثمانية الأكبر»!


قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، إن أداء عثمان ديمبلي جناح الفريق، كان المفتاح خلف البداية الرائعة في الموسم الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم الدولي الفرنسي سجل ثلاثة أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، ليساعد فريقه على تحقيق أربعة انتصارات متتالية في المسابقة.
وكان ديمبلي قد نجح بالفعل في معادلة عدد أهدافه الموسم الماضي وسيكون محط الأنظار، حينما يحل فريقه ضيفا على ستاد ريمس السبت. وقال إنريكي: عثمان ديمبلي بدأ الموسم الحالي من حيث انتهى الأمر في الموسم الماضي، كان دائماً حاسماً بالنسبة لنا.
وأضاف: لديه قدرة كبيرة على مراوغة منافسيه، كان رائعاً الموسم الماضي وهذا الموسم هو أفضل، وسيواصل العمل من أجل تحقيق الاستمرارية في الأداء الجميل الذي يقدمه. 

 

الدوري الفرنسي
باريس
لويس إنريكي
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©