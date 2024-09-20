إنريكي: تألق ديمبلي مفتاح نجاح سان جيرمان



لندن (د ب أ)



قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، إن أداء عثمان ديمبلي جناح الفريق، كان المفتاح خلف البداية الرائعة في الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم الدولي الفرنسي سجل ثلاثة أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، ليساعد فريقه على تحقيق أربعة انتصارات متتالية في المسابقة.

وكان ديمبلي قد نجح بالفعل في معادلة عدد أهدافه الموسم الماضي وسيكون محط الأنظار، حينما يحل فريقه ضيفا على ستاد ريمس السبت. وقال إنريكي: عثمان ديمبلي بدأ الموسم الحالي من حيث انتهى الأمر في الموسم الماضي، كان دائماً حاسماً بالنسبة لنا.

وأضاف: لديه قدرة كبيرة على مراوغة منافسيه، كان رائعاً الموسم الماضي وهذا الموسم هو أفضل، وسيواصل العمل من أجل تحقيق الاستمرارية في الأداء الجميل الذي يقدمه.