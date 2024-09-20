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الرياضة

دي بروين «تحت الفحص»

دي بروين «تحت الفحص»
20 سبتمبر 2024 21:38

 
لندن (د ب أ)

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يخضع كيفين دير بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لفحص طبي متأخر، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة فريقه أمام أرسنال الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن صانع الألعاب البلجيكي اضطر للخروج من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي سلبياً، بسبب إصابة عضلية.
ويأمل جوسيب جوارديولا، المدير الفني، أن يتمكن دي بروين من اللحاق بالمباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.
وقال جوارديولا: «يشعر أنه بحالة أفضل اليوم، ولكننا لم نخض المران بعد وسنرى، يمكن أن يشارك».
ومن المؤكد أن يفتقد أرسنال لجهود أحد لاعبيه الأساسيين، بعدما تأكد غياب مارتين أوديجارد لفترة طويلة بسبب الإصابة.
وقال جوارديولا: «أنا حزين لأجله، أحب دائماً أن أواجه أقوى الفرق، بالطبع هو لاعب مهم، ولكن عام بعد عام أرسنال يصبح أفضل».

مانشستر سيتي
كيفن دي بروين
أرسنال
بيب جوارديولا
إنتر ميلان
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