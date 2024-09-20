«التايكواندو» يعتمد 14 بطولة في الموسم الجديد



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد التايكواندو اعتماد 14 بطولة ودورات تأهيلية، ضمن أجندة الموسم الجديد 2024 - 2025.

وتبدأ المنافسات ببطولتي الإمارات المفتوحة للذكور والإناث 19 و20 أكتوبر المقبل، ومهرجان الطفل 16 نوفمبر، وبطولة الإمارات المفتوحة للبومسا، ضمن فئة الفردي لكل الفئات يوم 17 نوفمبر.

وتقام بطولة الصداقة الإماراتية الكورية لفئات الشباب والرجال والسيدات 23 نوفمبر، بالإضافة إلى بطولتي الإمارات للنخبة لكل الفئات من الذكور والإناث يومي 4 و5 نوفمبر.

وتشمل الأجندة الجديدة إقامة 4 بطولات لكأس الاتحاد لفئتي الناشئين والناشئات 22 و23 فبراير 2025، وفئتي الشباب والرجال، وفئة الإناث 19 و20 أبريل 2025، بجانب بطولة الإمارات المفتوحة للبومسا لفئتي الزوجي والفرق لكل الفئات 26 أبريل.

وكشف الاتحاد عن انطلاق بطولة دوري الإمارات لفرق الناشئين والناشئات والشباب والسيدات يوم 30 مايو 2025، وبطولة الكأس للفرق لفئتي الرجال والسيدات مطلع يونيو.

كما قرر الاتحاد إطلاق دورة الحكام التأهيلية والتنشيطية لفئة الحكام الجدد المسجلين أيام 5، و6، و12، و13 أكتوبر، ودورة مدربي التايكواندو«بومسا» يومي 23 و24 نوفمبر، بجانب دورة مدربي القتال التاكواندو «كيوروجي» 21 و22 ديسمبر، وتختتم بدورة مديري الفرق الرياضية والإداريين 18 و19 يناير 2025.