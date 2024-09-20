البطائح يخطف دبا الحصن في الدقيقة 93



علي معالي (أبوظبي)



حصد البطائح «النقاط الكاملة» أمام دبا الحصن، بالفوز 2-،1 في «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحقق «الراقي» انتصاره الأول، رافعاً رصيده إلى «4 نقاط»، في حين لا يملك دبا الحصن أي نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

تقدم البطائح عن طريق محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 19، وتعادل دبا الحصن بهدف هيثم الجويني في الدقيقة 26، وحسم البطائح النتيجة لمصلحته بهدف الفوز الذي أحرزه أناتولي في الدقيقة 93.

ترجم محمد جمعة «بيليه» في ترجمة سيطرة البطائح إلى هدف الأسبقية في الدقيقة 19، من تمريرة أناتولي، لم يتأخر دبا الحصن في الرد، عندما استغل هيثم الجويني كرة مرتدة من حارس البطائح، ليضعها في الشباك مدركاً التعادل في الدقيقة 26.

وفي الشوط تحسن أداء دبا الحصن، وهدد مرمى البطائح، وأهدر أكثر من فرصة، والشيء نفسه بالنسبة للبطائح، وفي الدقيقة 93 يخطف أناتولي هدفاً قاتلاً، ليعود البطائح بـ «النقاط الكاملة».