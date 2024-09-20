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الرياضة

«شراع 22».. سباق الناموس في شواطئ جميرا

«شراع 22».. سباق الناموس في شواطئ جميرا
21 سبتمبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي تجمع جيل المستقبل من محبي السباقات التراثية في فئتين الأولى الشباب تحت 21 عاماً، والثانية الناشئين تحت 16 عاماً.
وترفع القوارب أشرعتها البيضاء لمسافة تصل إلى 5 أميال بحرية، بحثاً عن الناموس والتتويج، ويجمع السباق 52 قارباً تصطف جميعها بالقرب من جزر العالم، حسب خطة مسار وكورس السباق، في انتظار رفع علم الأخضر إيذاناً بالبداية لتبحر باتجاه عوامات خط النهاية بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب).
وأطلع محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، النواخذة والملاك المشاركين على كافة التفاصيل الخاصة بالحدث، والتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة، متمنياً للجميع التوفيق مع بدء الموسم، ومشيداً بالتجاوب الكبير والالتزام بتنفيذ التعديلات الجديدة والمعتمدة من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.
يشار إلى أن نادي دبي البحري نظم أول سباق لـ «شراع 22» في اليوم الأول من أكتوبر 1999 بمشاركة 16 قارباً تم بناؤها، تجاوباً مع المبادرة، حيث تنافست القوارب على (الناموس)، وكان الفوز من نصيب طاقم القارب (هياف) لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي الذي نجح في الوصول أولاً إلى خط النهاية، والتتويج باللقب التاريخي الأول.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
دبي
نادي دبي للرياضات البحرية
بطولة دبي للقوارب الشراعية
بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية
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