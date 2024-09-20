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الرياضة

البطولة الدولية للسلة: الوحدة يتحدى «بشاير عُمان» والمنتخب يواجه «كرخ العراق»

من مباراة المنتخب مع الاتحاد
21 سبتمبر 2024 00:59

علي معالي (أبوظبي)

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يلتقي الوحدة مع البشاير العُماني، والكويت الكويتي مع الاتحاد السكندري، والحكمة اللبناني مع الفتح الرباطي المغربي، ومنتخبنا الوطني مع الكرخ العراقي، في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة للرجال. 
تقام البطولة على صالة «مبادلة أرينا»، وتمثل إعداداً قوياً للغاية لمنتخبنا الوطني والفرق المشاركة للاستحقاقات المقبلة.
شهدت منافسات اليوم الأول مستوى متميزاً من جميع الفرق، ورغم خسارة الوحدة ومنتخبنا الوطني في بداية المشوار، لكن التجربة بشكل عام كانت مفيدة للغاية، في ظل وجود عناصر جديدة بالفريقين، في المباراة الأولى، فاز فريق الفتح الرباطي على الوحدة 89- 75، ولعب الوحدة الذي يدربه نضال بكري بلاعب أجنبي واحد وهو جوردان، بعد الإصابة التي تعرض لها الأجنبي الآخر قبل المباراة.
ونجح الوحدة في التقدم، خلال الربع الأول بنتيجة 27- 22، وخسر بقية الأرباع 17- 18و15- 30و16- 19.
وفي مباراة ثانية، خسر منتخبنا من الاتحاد السكندري 83- 106، بأرباع 28- 26و30- 14و28- 24و19- 20، وفي مباراة ثالثة، فاز الكويت على الكرخ العراقي 102- 82، وفي اللقاء الرابع، فاز الحكمة على البشاير 91- 67.

البطولة الدولية لكرة السلة
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