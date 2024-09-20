منتخبات الجولف تشارك في«عربية تونس»

أبوظبي (الاتحاد)

يتوجه منتخبا السيدات والفتيات للجولف، إلى تونس، للمشاركة في البطولة العربية للفئات العمرية للجنسين، بمشاركة نخبة من المنتخبات التي تنطلق اليوم، وتستمر إلى 30 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، وتضم البعثة كلاً من أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، والمدرب المغربي فيصل السرغيني، ويضم منتخب السيدات اللاعبات انتصار ريش، وفي البلوشي، وجيمي كامير، فيما يضم منتخب الفتيات اللاعبات سارة أبوبكر، وآسيا سليم وأنكا ماتيو.

وكشف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، عن التطلعات في الاستحقاق العربي، إلى التمثيل المشرف للجولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي ولاعبات الجولف العرب، وقال: «تمثل البطولة في تونس، محطة مهمة ضمن استراتيجية اتحاد الجولف التي استهلت مطلع العام الجاري، في سبيل تطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية».

وأضاف: «نجدد الثقة الكاملة بأبناء وبنات الإمارات، لإدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لتقديم الأداء الأفضل، والسعي للمنافسة على منصات التتويج، للحفاظ على المكتسبات والألقاب التي تحققت في البطولات السابقة، رغم التواجد القوي للاعبين واللاعبات العرب».

وقال: «جميع منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، إبان الاستعدادات للمشاركة في البطولة المحلية والعربية والآسيوية للبنين والبنات، وذلك ضمن حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الجولف الإماراتي، والتي تكللت هذا الصيف بإقامة معسكر خارجي لجميع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية في المغرب، والتي تأتي جميعها وفق توجيهات ودعم معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف».