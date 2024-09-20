برعاية منصور بن زايد.. سوريا تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة البطولة العاشرة والختامية للنسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024، وتستقطب البطولة التي يستضيفها نادي سيف الشام للفروسية بالعاصمة السورية دمشق نخبة من أفضل الخيول العربية في سوريا، لتتنافس على ألقابها المختلفة.

وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة الختامية في سوريا، والتي تعتبر إحدى أهم مواطن الجواد العربي الأصيل، حيث نشأت العديد من الأرسان في بادية الشام، وكانت المدن السورية مقصداً مهماً لمعظم الرحالة والبعثات العالمية التي جاءت بقصد الاستكشاف والبحث عن الخيل العربية الأصيلة، كما تعد سوريا من الدول المهمة في عالم الجواد العربي الأصيل، إذ تلعب دوراً مهماً كإحدى الوجهات والمصادر للجواد العربي الأصيل، وتشرف الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة على تنظيم بطولات جمال الخيل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل بطولة.

وأقيمت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، في فبراير الماضي بأستراليا، وشهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في مارس، في حين شهدت مدينة سكوتسديل الأميركية البطولة الثالثة التي أقيمت أيضاً في مارس، بينما أقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو بفرنسا، وشهدت الدنمارك البطولة الخامسة في يونيو الماضي، فيما استضافت مصر البطولة السادسة في ختام شهر يونيو، وأقيمت البطولة السابعة في البرازيل في يوليو، بينما استضافت المغرب البطولة الثامنة في الفترة من 20 إلى 21 يوليو، ثم أقيمت النسخة التاسعة في جمهورية التشيك في 23 أغسطس الماضي، قبل أن نصل إلى البطولة العاشرة والأخيرة من النسخة الأولى من الكأس بالجمهورية العربية السورية.